Cucine dal mondo e birre artigianali | a Novara torna il cibo di strada con il festival FoodX

A Novara, dal 29 al 31 maggio, si tiene nuovamente il festival FoodX dedicato al cibo di strada. La manifestazione si svolge con un'ampia presenza di food truck provenienti da diversi paesi, offrendo piatti di cucine internazionali e birre artigianali. L’evento si svolge in una zona all’aperto, con bancarelle e punti di ristoro. Sono previste attività e degustazioni legate alle diverse tradizioni culinarie del mondo.

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