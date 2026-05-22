Cuccioli selvatici torna l’appello in Friuli | Non toccateli

Con l'arrivo della primavera, i prati e i boschi della regione si riempiono di vita e di nuovi piccoli animali. In questo periodo, si moltiplicano gli avvistamenti di cuccioli selvatici, spesso trovati abbandonati o in difficoltà. Le autorità e le associazioni di tutela degli animali lanciano nuovamente l’appello a non toccarli e a non cercare di salvarli da soli, poiché in molti casi si tratta di esemplari ancora troppo giovani per essere allontanati dalla madre.

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