Cuccioli selvatici torna l’appello in Friuli | Non toccateli
Con l'arrivo della primavera, i prati e i boschi della regione si riempiono di vita e di nuovi piccoli animali. In questo periodo, si moltiplicano gli avvistamenti di cuccioli selvatici, spesso trovati abbandonati o in difficoltà. Le autorità e le associazioni di tutela degli animali lanciano nuovamente l’appello a non toccarli e a non cercare di salvarli da soli, poiché in molti casi si tratta di esemplari ancora troppo giovani per essere allontanati dalla madre.
Con l’arrivo della primavera e delle prime giornate calde, prati e boschi del Friuli Venezia Giulia tornano a popolarsi di nuova vita. È il periodo in cui, tra maggio e giugno, nascono i piccoli di capriolo, cervo e di molte altre specie selvatiche: animali affascinanti ma estremamente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Cuccioli di cani e gatti abbandonati a Sant'Arsenio: tratti in salvo, appello per le adozioni
Gattini abbandonati, l'appello dell'assessore Latini: «Non portateli via». Cosa fare se si trovano i cuccioliANCONA- Con l’arrivo della primavera si moltiplicano le segnalazioni di ritrovamenti di cucciolate di gatti sul territorio comunale.
NON FALCIATE CAPRIOLI, LEPROTTI E RICCI. In questa stagione, durante lo sfalcio dei prati (fienagione), i cuccioli di animali selvatici nascosti tra l’erba alta corrono un rischio gravissimo: essere uccisi o mutilati dalle lame delle falciatrici. Le vittime sono sop facebook
Domanda sui cuccioli di dinosauro selvatici reddit
Cuccioli in primavera: soli nel bosco, ma non abbandonatiImpariamo a riconoscere i comportamenti degli ungulati e a intervenire in soccorso dei cuccioli solo quando è realmente necessario. montagna.tv
Salvare cuccioli di animali in natura potrebbe non essere una buona ideaConnie Hall era rimasta sveglia quasi tutta la notte, allattando con il biberon alcuni dei 100 cervi di cui si prendeva cura, quando una coppia è arrivata nel suo vialetto con un cerbiatto selvatico ... nationalgeographic.it