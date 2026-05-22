L’Arsenal ha vinto il campionato, conquistando il titolo con una giornata di anticipo, dopo che il Manchester City ha pareggiato contro il Bournemouth. La vittoria, la quattordicesima per il club, arriva dopo 22 anni di attesa. La partita di domenica a Selhurst Park si svolgerà senza implicazioni di classifica, poiché il titolo è stato già assegnato. Le formazioni e le quote saranno definite prima del calcio d’inizio alle 17:00.

L’Arsenal ha finalmente vinto il suo quattordicesimo campionato dopo un’attesa durata 22 anni, e lo ha fatto, con una giornata di anticipo, “dal divano”, dopo che martedì sera il Man City non è riuscito a battere il Bournemouth. Contro il Crystal Palace, a poche miglia da casa, giusto oltre il fiume, i Gunners riceveranno il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-Arsenal (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici. Non è giornata da gialli a Selhurst Park

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Crystal Palace Blocks Arsenal Fans – To Stop Them Winning The Title

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