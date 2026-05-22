Crotone yacht con bandiera estera | svelato il trucco per evadere le tasse

A Crotone sono stati scoperti metodi utilizzati da alcuni proprietari di yacht con bandiera estera per evitare il pagamento delle tasse italiane. Secondo le indagini, gli individui hanno nascosto le imbarcazioni alle autorità attraverso registrazioni in paesi con normative fiscali più favorevoli. Inoltre, sono state identificate tecniche mirate a ridurre i costi di gestione, che permettevano di mantenere le imbarcazioni senza dover rispettare pienamente le norme italiane in materia fiscale e amministrativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come hanno fatto i proprietari a nascondere gli yacht alle autorità?. Quale tecnica specifica hanno usato per abbattere i costi di gestione?. Chi dovrà pagare le sanzioni per l'omessa dichiarazione del quadro RW?. Quanto ammonta il valore totale dei beni occultati al fisco?.? In Breve Oltre 159.500 euro di beni esteri non dichiarati nel quadro RW.. Sei verbali di irregolarità trasmessi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.. Pratica del flagging out per ridurre costi gestione e assicurazioni.. Controllo effettuato su cinque imbarcazioni da diporto nei porti di Crotone.. La Guardia di Finanza di Crotone ha accertato l’omessa dichiarazione fiscale per oltre 159. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, yacht con bandiera estera: svelato il trucco per evadere le tasse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Con Trump sta diventando più facile evadere le tasseGli statunitensi amano ricordare al mondo che il loro paese è nato da una rivolta fiscale. Castiglione Torinese: maxi truffa con 50 auto per evadere le tasseI Carabinieri di Castiglione Torinese hanno smascherato un sistema di elusione fiscale che coinvolgeva circa cinquanta veicoli, gestiti da un...