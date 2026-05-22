cronaca e grande scrittura

La letteratura di Italo Calvino include opere che esplorano l'evoluzione della vita sulla Terra attraverso narrazioni ricche di immagini e metafore. La sua scrittura combina elementi di fantastico e realismo, creando un ponte tra il mondo naturale e la fantasia letteraria. Le sue storie spesso affrontano temi legati alla crescita, alla scoperta e al cambiamento, mantenendo uno stile che unisce leggerezza e profondità. La sua produzione si distingue per l'uso di tecniche narrative innovative e un linguaggio che invita alla riflessione.

La letteratura di Italo Calvino, che trasforma in romanzo l'evoluzione della vita sulla Terra con le Cosmicomiche; l'ironica angoscia di Natalia Ginzburg per la ricerca di una casa a Roma; Primo Levi che immagina un futuro attuale, fatto di macchine capaci di clonare la realtà e di intelligenza artificiale per fare poesia al posto nostro; l'analisi immaginifica di Carlo Emilio Gadda sui Promessi sposi; il grande poliziesco di Georges Simenon. E poi ancora Pier Paolo Pasolini che fra vita delle borgate romane e antichi dolori personali racconta la nascita del suo Accattone. E l'opposta, riflessiva leggerezza di Camilla Cederna, che ci offre il ritratto mondano e ambiguo di una Parigi anni Sessanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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