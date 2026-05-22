Croce Rossa Italiana di Carpi Claudia Ferrari è la nuova presidente

Domenica 17 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato di Carpi della Croce Rossa Italiana. Tra i membri eletti figura Claudia Ferrari, che è stata scelta come nuova presidente. La votazione ha coinvolto i volontari e i rappresentanti del Comitato, con l’obiettivo di definire la guida dell’organizzazione per i prossimi quattro anni. La decisione è stata comunicata dopo la chiusura delle urne e lo scrutinio delle schede.

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Domenica 17 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato di Carpi di Croce Rossa Italiana per il nuovo mandato quadriennale.A seguito delle votazioni, Claudia Ferrari è stata eletta nuova Presidente del Comitato di Carpi. Insieme a lei faranno parte del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Croce Rossa Italiana, la Lombardia si prepara ad accogliere il presidente nazionaleBergamo, 7 maggio 2026 – La Lombardia si prepara ad accogliere Rosario Valastro, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. Cesena celebra la giornata della Croce Rossa ItalianaIn occasione della Giornata della Croce Rossa Italiana, che si celebra oggi, l’amministrazione comunale di Cesena ha voluto manifestare sostegno e... Accolto dal Procuratore Generale Militare, dott. Maurizio Block, ho firmato oggi un importante accordo di collaborazione tra Procura Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione e Croce Rossa Italiana, finalizzato all’organizzazione, la promozione x.com Croce Rossa di Carpi, Claudia Ferrari è la nuova presidenteDomenica 17 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato di Carpi di Croce Rossa Italiana per il nuovo mandato quadriennale. A seguito delle votazioni, Claudia ... temponews.it A Bagni di Lucca la Croce Rossa apre un punto prelievi. Presto il servizio sarà anche domiciliareBAGNI DI LUCCA - Con il motto più salute, più vicinanza, più comunità, il comitato della Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca ha inaugurato un nuovo ... giornaledibarga.it