Cristiano Ronaldo ha conquistato il titolo della Saudi Pro League, aggiungendo questa vittoria alle altre già ottenute nel corso della carriera. La sua squadra ha chiuso la stagione in testa alla classifica, consolidando il primo posto nelle ultime giornate. La vittoria arriva poco dopo aver ottenuto la Coppa dei Campioni araba per club nel 2023. La squadra avversaria, guidata dall’allenatore che aveva perso terreno in campionato, non è riuscita a recuperare punti nelle ultime partite.

E alla fine, Cristiano ce l’ha fatta: dopo la Coppa dei Campioni araba per club del 2023, adesso può finalmente dichiararsi campione della Saudi Pro League. Grazie alla vittoria maturata sul Damac per 4-1 (con gol di Mané, Coman e una sua doppietta che gli consente di raggiungere quota 973 gol), il club di CR7 ha chiuso a 86 punti, a +2 sull’Al Hilal di Simone Inzaghi che, nonostante abbia fatto il suo dovere contro l’Al Fayha, non è riuscito nella rimonta e anzi si è visto nuovamente vittima di una contro-rimonta. A gennaio, la squadra dell’ex allenatore dell’ Inter aveva 7 punti di vantaggio sull’Al Nassr. Era la 17ª giornata. Nel mezzo, l’acquisto di Benzema, che è andato a completare una rosa che già vedeva campioni del calibro di Ruben Neves, Sergej Milinkovi?-Savi? e Theo Hernández. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cristiano Ronaldo vince il campionato che Inzaghi ha gettato alle ortiche (è un vizio)

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