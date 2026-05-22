L'economia europea mostra segnali di rallentamento, mentre l'inflazione torna a salire. La crisi energetica causata dall’instabilità in Medio Oriente sta influenzando vari settori, incidendo sulla crescita, sui prezzi e sui conti pubblici. Famiglie e imprese devono affrontare costi più elevati, mentre la recessione appare ancora lontana. I dati indicano che, nonostante le difficoltà, l’economia europea continua a resistere agli shock esterni.

L'economia europea regge, ma lo shock energetico innescato dall'instabilità in Medio Oriente sta lasciando il segno su crescita, prezzi, conti pubblici e capacità di spesa di famiglie e imprese. È il messaggio condiviso dai principali responsabili economici dell'Unione - il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis, il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, la presidente della BCE Christine Lagarde e il direttore generale del MES Pierre Gramegna – al termine del vertice informale dei ministri delle Finanze dell'Eurozona, tenutosi venerdì a Nicosia. Pierrakakis ha parlato di una fase "particolarmente impegnativa", in cui l'Europa deve dimostrare capacità di guida e coesione politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi energetica sull'Ue: crescita frenata, inflazione in risalita. Ma la recessione è lontana

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Guerra con lIran: Economia Mondiale in Frenata e Prezzi Fuori Controllo

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