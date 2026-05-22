Crisi e spopolamento in provincia di Foggia l' allarme di Confindustria | Ripresa della Capitanata a rischio senza il sostegno dello Stato

Negli ultimi anni, i dati indicano un calo del benessere percepito tra le comunità del Sud, con una situazione particolarmente critica nella provincia di Foggia. A causa di questo trend, si registra un progressivo spopolamento e un peggioramento delle condizioni economiche e sociali nei vari comuni della zona. Confindustria ha espresso preoccupazione riguardo alla ripresa della Capitanata, sottolineando che senza un intervento dello Stato, la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente.

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