Crisi e spopolamento in provincia di Foggia l' allarme di Confindustria | Ripresa della Capitanata a rischio senza il sostegno dello Stato
Negli ultimi anni, i dati indicano un calo del benessere percepito tra le comunità del Sud, con una situazione particolarmente critica nella provincia di Foggia. A causa di questo trend, si registra un progressivo spopolamento e un peggioramento delle condizioni economiche e sociali nei vari comuni della zona. Confindustria ha espresso preoccupazione riguardo alla ripresa della Capitanata, sottolineando che senza un intervento dello Stato, la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente.
Il benessere percepito dalle popolazioni è in calo nei comuni del Sud, in provincia di Foggia si assiste anno dopo anno ad una regressione della tenuta economico-sociale. “I tentativi degli ultimi governi, dal 2016 in poi, di riequilibrare la spesa non sono bastati. Solo gli investimenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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