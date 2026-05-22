Cremonese contro il Como Giampaolo insiste con il 3-5-2 E Vardy è recuperato

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la partita tra Cremonese e Como, l’allenatore ha deciso di confermare il modulo 3-5-2, mantenendo la stessa formazione vista in precedenza. È stato recuperato anche l’attaccante inglese, che sarà schierato al fianco di Bonazzoli. La sfida si giocherà domenica e vedrà i due attaccanti pronti a scendere in campo insieme, puntando a ottenere un risultato positivo. La squadra si prepara con questa configurazione, che dovrebbe caratterizzare l’approccio alla partita.

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La Cremonese si allena a pieno ritmo in vista della sfida di domenica con il Como. Anche l’attaccante inglese Vardy è del tutto recuperato, domenica sarà al suo posto al fianco di Bonazzoli per cercare il miracolo. Il tecnico Giampaolo non avrebbe intenzione di cambiare la formazione che ha vinto a Udine con il modulo 3-5-2. L’unico dubbio riguarda la fascia destra, dove si contendono un posto da titolare Barbieri, Zerbin e Floriani. Al momento l’infermeria è quasi vuota, anche se Bondo e Ceccherini non sono ancora al meglio. Intanto la società ha deciso di abbassare il prezzo dei biglietti nel settore Distinti a 10 euro. Si va verso il tutto esaurito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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