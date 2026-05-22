Cremonese-Como domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Cremonese e Como si svolgerà domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 ed è l’unico incontro dell’ultimo turno di Serie A in cui entrambe le squadre sono ancora in corsa per un obiettivo.

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La sfida tra Cremonese e Como è l’unica dell’ultimo turno di Serie A che vede entrambe le squadre ancora in corsa per un obiettivo. I padroni di casa della Cremonese si giocano la salvezza col Lecce ma partono con un punto in meno e quindi per loro è molto complicata la situazione. I grigiorossi, per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Cremonese - Como Dom 24/05/2026 H.20:45

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