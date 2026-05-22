La partita tra Cremonese e Como si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle 20:45, ed è l’unico match dell’ultimo turno di Serie A in cui entrambe le squadre sono ancora in corsa per un obiettivo. Nessuna delle due ha già raggiunto la qualificazione o la salvezza, e il risultato potrebbe influenzare le rispettive posizioni in classifica. Le formazioni ufficiali e le quote sono ancora da definire.

La sfida tra Cremonese e Como è l’unica dell’ultimo turno di Serie A che vede entrambe le squadre ancora in corsa per un obiettivo. I padroni di casa della Cremonese si giocano la salvezza col Lecce ma partono con un punto in meno e quindi per loro è molto complicata la situazione. I grigiorossi, per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cremonese-Como (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cremonese - Como Dom 24/05/2026 H.20:45

Notizie e thread social correlati

Milan-Cagliari (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Milan affronterà il Cagliari domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 in una partita valida per l’ultima giornata di campionato.

Temi più discussi: Serie A Enilive, la data ufficiale di Cremonese-Como; Incontro di calcio Cremonese – Como, divieto di vendita dei biglietti ai residenti comaschi; Ultima giornata in notturna: Cremonese-Como si gioca domenica 24 alle 20,45; Cremonese-Como: probabili formazioni e statistiche.

#Juventus, ufficiale data e orari dell’ultima giornata di campionato Il Derby di Torino si giocherà domenica 24 maggio alle ore 20:45, in contemporanea con #Milan (impegnato con il Cagliari), #Como (in casa della Cremonese) e #Roma (a Verona con l’H x.com

FLASH | Cremonese-Como, i convocati di Fabregas: la decisione su Nico PazConvocati Como - Giornata di vigilia per il Como che domani, domenica 24 maggio, darà vita al derby lombardo in ... fantamaster.it

Cremonese-Como: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Cremonese-Como di Domenica 24 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Relegation battle is still on as both Lecce and Cremonese win their games reddit