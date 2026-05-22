Il nuovo film del regista belga, noto per aver affrontato temi legati all’identità e alla vulnerabilità nei suoi lavori precedenti, si presenta come un melodramma che esplora le complessità emotive di personaggi queer. La pellicola, considerata una delle sue opere più mature, si distingue per la cura nella narrazione e per il modo in cui rappresenta le fragilità umane. La produzione segue il percorso artistico di un regista che ha già affrontato tematiche simili in film come Girl e Close.

Dopo Girl e Close, Lukas Dhont continua il suo percorso dentro la fragilità emotiva e l’identità queer con Coward, probabilmente il suo film più maturo e controllato. Ambientato durante la Prima guerra mondiale, il film utilizza il contesto bellico non tanto per raccontare la guerra in sé, ma per parlare di desiderio, paura, mascolinità e bisogno disperato di connessione umana. Il risultato è un melodramma romantico doloroso e delicatissimo, capace di alternare brutalità e tenerezza con una naturalezza impressionante. Una storia d’amore tra le trincee. Una scena di Coward La storia segue Pierre e Francis, due giovani soldati belgi che si incontrano sul fronte durante la Grande Guerra. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Coward, la recensione: Lukas Dhont firma un melodramma queer devastante e pieno di grazia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La Bola Negra, la recensione: un melodramma queer ambizioso, travolgente e profondamente politicoCon La Bola Negra, Javier Calvo e Javier Ambrossi realizzano il loro film più ambizioso e maturo.

Sheep in the Box, la recensione: Kore-eda firma un melodramma sci-fi elegante ma povero di ideeL’idea alla base di Sheep in the Box è immediatamente disturbante e affascinante: una coppia distrutta dalla morte del figlio decide di accogliere in...

Ho Coward di Lukas Dhont con 4 stelle, Letterboxd dice che non ha recensioni da quattro stelle… reddit

Coward, un amore fra le trincee: la recensione del film di Lukas Dhont in concorso a CannesCoward la recensione del melodramma sulle trincee di guerra diretto da Lukas Dhont in concorso al Festival di Cannes ... comingsoon.it

Lukas Dhont a Cannes con 'Coward': la tenerezza maschile oltre la pauraLukas Dhont è un regista belga noto per ‘Girl’ (2018) e ‘Close’ (2022), opere acclamate e premiate a livello internazionale. Con ‘ Coward ’, Dhont prosegue l’esplorazione di identità, vulnerabilità e ... it.blastingnews.com