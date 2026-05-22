Costa d’Oro e la linea Mezzodì brillano ai Dieline Awards 2026 Packaging territorio formazione | la ricetta vincente dell’azienda spoletina

Da perugiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azienda spoletina Costa d’Oro ha ricevuto un riconoscimento internazionale ai Dieline Awards 2026, dove la linea “Mezzodì” ha ottenuto il premio Merit Winner. Questo riconoscimento viene assegnato a progetti che si distinguono per innovazione e capacità di unire creatività e impatto. La vittoria si inserisce nel quadro delle eccellenze dell’Umbria nel settore agroalimentare, evidenziando il successo di un packaging che valorizza il territorio e la formazione. La premiazione testimonia l’attenzione verso prodotti che combinano identità e innovazione.

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L’Umbria agroalimentare porta a casa un nuovo importante riconoscimento internazionale. L’azienda spoletina Costa d’Oro ha ottenuto, per la linea “Mezzodì”, il Merit Winner, premio assegnato ai progetti che si distinguono per innovazione, identità e capacità di coniugare valore creativo e impatto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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