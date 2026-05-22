Costa d’Oro e la linea Mezzodì brillano ai Dieline Awards 2026 Packaging territorio formazione | la ricetta vincente dell’azienda spoletina
L’azienda spoletina Costa d’Oro ha ricevuto un riconoscimento internazionale ai Dieline Awards 2026, dove la linea “Mezzodì” ha ottenuto il premio Merit Winner. Questo riconoscimento viene assegnato a progetti che si distinguono per innovazione e capacità di unire creatività e impatto. La vittoria si inserisce nel quadro delle eccellenze dell’Umbria nel settore agroalimentare, evidenziando il successo di un packaging che valorizza il territorio e la formazione. La premiazione testimonia l’attenzione verso prodotti che combinano identità e innovazione.
L’Umbria agroalimentare porta a casa un nuovo importante riconoscimento internazionale. L’azienda spoletina Costa d’Oro ha ottenuto, per la linea “Mezzodì”, il Merit Winner, premio assegnato ai progetti che si distinguono per innovazione, identità e capacità di coniugare valore creativo e impatto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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