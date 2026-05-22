Cosenza morti in torrente | condannati sindaco Civita e guida turistica

Un'inondazione nelle gole del torrente Raganello causò la morte di dieci persone, tra escursionisti e una guida turistica. L'incidente avvenne durante un'escursione in una zona nota per le sue formazioni rocciose e i percorsi naturalistici. Le autorità hanno avviato un'indagine, e nel corso del procedimento sono stati condannati il sindaco del comune e la guida turistica coinvolti. La sentenza ha portato alla condanna di entrambi per responsabilità legate alla gestione e alla sicurezza dell'area.

Dopo quasi otto anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello, a Cosenza. Il Tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci a quattro anni e un mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018 quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di dieci persone, nove escursionisti e una guida, e 11 feriti. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangieri a tre anni e cinque mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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