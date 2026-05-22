Cosa fare anche gratis a Trento dal 22 al 24 maggio | tutti gli eventi

Dal 22 al 24 maggio, Trento si prepara ad accogliere diversi eventi, alcuni accessibili gratuitamente, che coinvolgeranno diverse fasce di età. Durante il fine settimana, il territorio si anima con iniziative organizzate in vari spazi cittadini e all'aperto, offrendo opportunità di intrattenimento e svago per residenti e visitatori. La programmazione comprende spettacoli, mostre e attività culturali, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e rendere più vivace il centro storico e le zone limitrofe.

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