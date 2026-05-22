Cosa fare anche gratis a Trento dal 22 al 24 maggio | tutti gli eventi

Da trentotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio, Trento si prepara ad accogliere diversi eventi, alcuni accessibili gratuitamente, che coinvolgeranno diverse fasce di età. Durante il fine settimana, il territorio si anima con iniziative organizzate in vari spazi cittadini e all'aperto, offrendo opportunità di intrattenimento e svago per residenti e visitatori. La programmazione comprende spettacoli, mostre e attività culturali, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e rendere più vivace il centro storico e le zone limitrofe.

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.Anche questo weekend il territorio si anima con eventi pensati per tutte le età. Dalle esperienze outdoor tra Lago di Garda e Vallagarina ai festival musicali, passando per mercati contadini, degustazioni, visite guidate e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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