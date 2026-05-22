Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend | gli 8 eventi anche gratis scelti per voi

Il fine settimana si avvicina e a Monza e in provincia sono previsti numerosi eventi che spaziano tra spettacoli, mercatini e iniziative culturali. Molti di questi appuntamenti sono gratuiti, offrendo così l’opportunità di trascorrere alcune ore all’aperto o in ambienti chiusi senza spendere. Le proposte sono rivolte a un pubblico vario, con attività pensate sia per adulti sia per famiglie con bambini. La maggior parte degli eventi si svolge nelle piazze principali e alcuni prevedono anche momenti di intrattenimento musicale o gastronomico.

Si avvicina il weekend e come di consueto sono parecchi gli appuntamenti in programma a Monza e dintorni per rilassarsi, mangiare bene e divertirsi. Nella città di Teodolinda, per esempio, protagonista sarà Monza in fiore, l'evento che trasforma le vie del centro in un meraviglioso e colorato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Weekend in Brianza: 15 -17 maggio 2026, 6 eventi da non perdere

Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voiArriva il weekend e a Monza e in Brianza sono diverse le iniziative organizzate per rilassarsi, mangiare bene e divertirsi. Per chi ama la cultura (ma non solo) nel fine settimana c'è la speciale ediz ... monzatoday.it

Cortona Piano Festival al giro di boa, a settembre un’appendice a MonzaLa terza edizione della rassegna è in corso e si prepara al weekend conclusivo. Dopo sei giorni intensi di performance particolarmente apprezzate, Cortona Piano Festival propone gli ultimi spettacoli, ... lanazione.it