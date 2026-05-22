Cosa c’è nei film a tema LGBT+ che interessa tanto Cannes

Da ilpost.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cannes si parla molto di film che affrontano temi legati all’identità di persone e comunità, spesso attraverso storie di personaggi che scoprono o raccontano chi sono. Questi film mostrano esperienze e percorsi diversi, mettendo in scena relazioni e situazioni che riflettono realtà e sfide quotidiane. La selezione di quest’anno include diverse produzioni che trattano argomenti legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, con uno sguardo che va oltre il semplice racconto, puntando anche sulla rappresentazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è tutto un tema che attraversa film diversi: l’identità delle persone o delle comunità raccontata attraverso la performance Nella stessa giornata sono passati due film che ambiscono alla Palma per il miglior attore, The Man I Love e Notre Salut Cosa può fare un regista che ha dato già tutto per non sentirsi in pensione? Un film come Amarga Navidad Quanto costa, cosa si può vedere e come si fa a venire al festival (non fatevi illusioni) e poi Paper Tiger di James Gray . 🔗 Leggi su Ilpost.it

cosa c8217232 nei film a tema lgbt che interessa tanto cannes
© Ilpost.it - Cosa c’è nei film a tema LGBT+ che interessa tanto Cannes
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Two Strangers Who Finally Saw Each Other

Video Two Strangers Who Finally Saw Each Other

Sullo stesso argomento

“Un cane a processo”: il film che ha vinto a Cannes nel 2024 arriva in Italia e ci fa riflettere sul tema delle adozioni responsabili"Le Procès du chien" è scritto, diretto e interpretato da Lætitia Dosch e prende spunto da un caso reale avvenuto in Svizzera di un cane che aveva...

Leggi anche: “Temo che la polemica possa essere più grande della notizia del film. A me interessa solo il film”: Peppe Iodice dopo la gag di Mammucari a Domenica In

Pearl Harbor: cosa c'è di vero e cosa c'è di finzione nel film colossal ispirato a fatti realmente accaduti?Pearl Harbor, diretto da Michael Bay, racconta una storia d'amore ambientata durante l'attacco giapponese alla base navale di Pearl Harbor. Pearl Harbor, film colossal del 2001 diretto da Michael Bay, ... comingsoon.it

Risorto: cosa c'è di vero e cosa c'è di finzione nel film ispirato alla storia della risurrezione di Gesù?Risorto, diretto da Kevin Reynolds, è ispirato alla storia della risurrezione di Gesù narrata nel Nuovo Testamento che viene raccontata da una prospettiva originale, attraverso gli occhi di un non ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web