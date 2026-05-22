Cosa c’è nei film a tema LGBT+ che interessa tanto Cannes
A Cannes si parla molto di film che affrontano temi legati all’identità di persone e comunità, spesso attraverso storie di personaggi che scoprono o raccontano chi sono. Questi film mostrano esperienze e percorsi diversi, mettendo in scena relazioni e situazioni che riflettono realtà e sfide quotidiane. La selezione di quest’anno include diverse produzioni che trattano argomenti legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, con uno sguardo che va oltre il semplice racconto, puntando anche sulla rappresentazione.
C’è tutto un tema che attraversa film diversi: l’identità delle persone o delle comunità raccontata attraverso la performance Nella stessa giornata sono passati due film che ambiscono alla Palma per il miglior attore, The Man I Love e Notre Salut Cosa può fare un regista che ha dato già tutto per non sentirsi in pensione? Un film come Amarga Navidad Quanto costa, cosa si può vedere e come si fa a venire al festival (non fatevi illusioni) e poi Paper Tiger di James Gray . 🔗 Leggi su Ilpost.it
Two Strangers Who Finally Saw Each Other
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Il cinema di Guy Ritchie è puro ritmo. E su questo non ci sono dubbi. In alcuni film la storia e i personaggi hanno più spazio. Altre volte, invece, quello che conta è esattamente quello che viene detto: chi è Tizio, che cosa fa Caio; qual è l'obiettivo di Sempronio. x.com
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