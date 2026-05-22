Cosa c’è nei film a tema LGBT+ che interessa tanto Cannes

A Cannes si parla molto di film che affrontano temi legati all’identità di persone e comunità, spesso attraverso storie di personaggi che scoprono o raccontano chi sono. Questi film mostrano esperienze e percorsi diversi, mettendo in scena relazioni e situazioni che riflettono realtà e sfide quotidiane. La selezione di quest’anno include diverse produzioni che trattano argomenti legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, con uno sguardo che va oltre il semplice racconto, puntando anche sulla rappresentazione.

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