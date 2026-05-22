Cortili Aperti 2026 a Roma | gratis da visitare il 24 maggio

Il 24 maggio 2026, a Roma, numerosi cortili e spazi nascosti saranno aperti gratuitamente al pubblico. Questa iniziativa si inserisce nel programma di Cortili Aperti 2026, giunta alla sua sedicesima edizione. Durante questa giornata, cittadini e visitatori potranno accedere a luoghi di solito non aperti al pubblico, scoprendo angoli sconosciuti della città. L'evento si svolge durante la XVI Giornata dedicata alla valorizzazione di questi spazi. La partecipazione è libera e senza prenotazione.

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Domenica 24 maggio 2026 Roma apre le sue porte più segrete. In occasione della XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, torna “Cortili Aperti”, l’iniziativa che permette di entrare gratuitamente nei cortili e nei giardini privati di alcuni tra i palazzi più affascinanti del centro storico. Un evento unico, promosso da Associazione Dimore Storiche Italiane, che trasforma la città in un museo diffuso e accessibile, svelando luoghi solitamente chiusi al pubblico e offrendo un punto di vista inedito sulla storia architettonica della Capitale. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi... 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mainz: Germany's WINE Capital You've Never Heard Of Riesling, Romans & Rhine Magic Cortili Aperti 2026 , i tesori più segreti d’ #Italia da scoprire solo per un giorno. Quando e quali visitare ? x.com Giornata delle Dimore Storiche 2026 a Milano e Lombardia, con cortili aperti e visite gratuite a luoghi poco notiDomenica 24 maggio 2026 Adsi Lombardia celebra la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane per far conos ... mentelocale.it Cortili Aperti 2026, i tesori più segreti d’Italia da scoprire solo per un giornoPer chi ama scoprire il lato più autentico delle città italiane, il 24 maggio sarà l’occasione perfetta per visitare gratis dimore storiche altrimenti inaccessibili ... siviaggia.it