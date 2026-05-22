Corso Garibaldi chiuso anche ai mezzi autorizzati | ecco quando

Da anteprima24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 25 maggio, dalle 8:00 alle 15:00, il corso Garibaldi sarà chiuso al traffico. La chiusura riguarda anche i mezzi autorizzati, che non potranno transitare durante questa fascia oraria. La strada resterà aperta prima e dopo le 8:00 e le 15:00, ma durante l'intervallo indicato non sarà possibile percorrerla con qualsiasi tipo di veicolo. La chiusura si rende necessaria per alcune operazioni di manutenzione programmate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedì 25 maggio, dalle ore 8:00 fino alle ore 15:00, corso Garibaldi, via Traiano e piazza Roma saranno interdetti al traffico veicolare, anche nei confronti di residenti, titolari delle autorizzazioni annuali al carico e scarico merci ed altre categorie di autorizzati in occasione dell’edizione 2026 dell’evento GACS – Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca – articolato in spettacoli musicali e stand disseminati in vari punti dell’area pedonale L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

corso garibaldi chiuso anche ai mezzi autorizzati ecco quando
© Anteprima24.it - Corso Garibaldi chiuso anche ai mezzi autorizzati: ecco quando
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Corso Garibaldi perde ancora pezzi: ha chiuso FalconeriCorso Garibaldi continua a perdere pezzi tra vetrine vuote e negozi spariti senza lasciare traccia.

Autovelox approvati ma ancora spenti: ecco dove sono autorizzati e quando funzionerannoLa prefettura ha pubblicato il decreto con i tratti di strada segnalati dai comuni e il ministero ha approvato i dispositivi della polizia municipale...

corso garibaldi corso garibaldi chiuso ancheCorso Garibaldi tra cantieri e caos. E il carico-scarico è fuori controlloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

corso garibaldi corso garibaldi chiuso ancheCorso Garibaldi, arrivano gli arredi: martedì via al montaggio, entro giugno tutto prontoANCONA Entra nella sua seconda fase la riqualificazione di corso Garibaldi. Prenderanno il via martedì, infatti, i lavori di montaggio dei ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web