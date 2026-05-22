Lunedì 25 maggio, dalle 8:00 alle 15:00, il corso Garibaldi sarà chiuso al traffico. La chiusura riguarda anche i mezzi autorizzati, che non potranno transitare durante questa fascia oraria. La strada resterà aperta prima e dopo le 8:00 e le 15:00, ma durante l'intervallo indicato non sarà possibile percorrerla con qualsiasi tipo di veicolo. La chiusura si rende necessaria per alcune operazioni di manutenzione programmate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedì 25 maggio, dalle ore 8:00 fino alle ore 15:00, corso Garibaldi, via Traiano e piazza Roma saranno interdetti al traffico veicolare, anche nei confronti di residenti, titolari delle autorizzazioni annuali al carico e scarico merci ed altre categorie di autorizzati in occasione dell’edizione 2026 dell’evento GACS – Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca – articolato in spettacoli musicali e stand disseminati in vari punti dell’area pedonale L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Corso Garibaldi chiuso anche ai mezzi autorizzati: ecco quando

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