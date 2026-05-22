L’ex calciatore ha partecipato ieri a un evento alle Legends presso l’Arena Civica, dove ha ricordato alcune battaglie sul campo con un ex collega. Ha parlato di Cristian, sottolineando la sua soddisfazione per i risultati ottenuti quest’anno. Durante l’incontro, ha anche precisato di non voler fare confronti tra Cristian e un altro noto allenatore. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra i presenti, che hanno ascoltato con interesse i ricordi e le opinioni dell’ex atleta.

Chissà se nel gennaio del 2000, quando è arrivato a Milano dopo aver lasciato gli argentini del San Lorenzo e più in generale il Sudamerica, Ivan Ramiro Cordoba avrebbe mai immaginato di indossare la maglia dell’Inter per 455 volte in carriera e di vincere 14 trofei. Probabilmente no, ma il difensore colombiano, oggi 49enne, si è ritrovato a giocare con addosso il nerazzurro per dodici anni scanditi da vittorie, trofei e quel triplete nel 2010 che ha inciso anche il suo nome nella storia del club. Ieri all’Arena Civica era una delle venti “Legends” interiste in campo che hanno intrattenuto i presenti con un allenamento e una partitella prima dell’ennesima celebrazione per il doblete di questa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cordoba: "Quante battaglie con Chivu, un grande amico. Ma non paragonatelo a Mourinho"

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