Coppa Italia | Inter vince e la top 7 di Serie A accede all’Europa

Da napolipiu.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha vinto la finale di Coppa Italia, conquistando il trofeo dopo aver battuto l'avversario in una partita giocata a Roma. Con questa vittoria, la squadra si assicura un posto nella prossima edizione delle competizioni europee. La classifica della Serie A vede ora sette squadre che si qualificano direttamente alle competizioni continentali, includendo quindi anche i team coinvolti nella lotta per le posizioni alte della classifica. La partita si è svolta nel rispetto dei regolamenti e con un pubblico presente sugli spalti.

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"> ROME, ITALY – 13 MAGGIO: Marcus Thuram dell’FC Internazionale Milano celebra il primo gol della sua squadra, un autogol di Adam Marusic della Lazio (non inquadrato), durante la finale di Coppa Italia tra la SS Lazio e l’FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 13 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Tullio M. PugliaGetty Images) Inter trionfa nella Coppa Italia 2026. Nel match di finale, l’Inter ha dimostrato la sua forza, battendo la Lazio con un convincente 2-0. Questo successo non solo consente ai Nerazzurri di festeggiare la conquista della Coppa Italia, ma segna anche il completamento della Double, avendo già messo in bacheca il Scudetto in questa stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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