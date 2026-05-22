Coppa Italia | Inter vince e la top 7 di Serie A accede all’Europa

L'Inter ha vinto la finale di Coppa Italia, conquistando il trofeo dopo aver battuto l'avversario in una partita giocata a Roma. Con questa vittoria, la squadra si assicura un posto nella prossima edizione delle competizioni europee. La classifica della Serie A vede ora sette squadre che si qualificano direttamente alle competizioni continentali, includendo quindi anche i team coinvolti nella lotta per le posizioni alte della classifica. La partita si è svolta nel rispetto dei regolamenti e con un pubblico presente sugli spalti.

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