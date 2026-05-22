coppa europa senza 2 big battocletti e crippa a casa

Domani si svolge al campo sportivo ’Montagna’ la gara della Coppa Europa dei 10mila metri, ma due dei protagonisti più attesi non parteciperanno. Si tratta di due atleti di rilievo che, per motivi ancora non specificati, sono assenti dalla competizione. La loro assenza potrebbe influenzare l’andamento della gara, lasciando spazio ad altri corridori di emergere in questa prova europea. La manifestazione si preannuncia comunque interessante, con diversi atleti pronti a mettersi in mostra.

Due fra i big più attesi non saranno ai nastri di partenza della Coppa Europa dei 10mila metri in programma domani al campo sportivo ’Montagna’. Nadia Battocletti e Yeman Crippa hanno infatti annunciato il loro forfait alla gara. Un vero peccato, perchè il pubblico spezzino perde l’occasione di vedere all’opera due dei protagonisti dell’importante kermesse internazionale. "Con grande rammarico comunico che non potrò essere a Spezia con la maglia azzurra" dice Yeman Crippa (atleta della Fiamme Oro) annunciando la sua rinuncia alla Coppa Europa. "Dopo molto tempo dedicato alla preparazione su strada – spiega l’atleta azzurro – ero tornato ad allenarmi con le scarpe chiodate in vista della gara e nell’ultima seduta ho accusato un affaticamento muscolare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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