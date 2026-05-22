Convegno sulla medicina interna a Isola Del Galdo | La ricerca continua per aiutare i pazienti affetti da sclerodermia

Durante il IX Convegno nazionale “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae” tenutosi a Isola delle Femmine, il professore Francesco Del Galdo dell’Università di Leeds ha presentato una lectio dedicata alla ricerca nel campo della medicina interna. Tra i vari interventi, si è parlato in particolare di studi e progressi riguardanti la sclerodermia, malattia cronica che colpisce la pelle e gli organi interni. La conferenza ha coinvolto professionisti e ricercatori provenienti da diverse regioni italiane, con focus sulla collaborazione e l’aggiornamento scientifico.

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