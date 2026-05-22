Le forze dell'ordine hanno effettuato un’ispezione in un’attività commerciale a Mascalucia. Durante l’operazione sono stati sequestrati prodotti non conformi alle norme e sono state contestate sanzioni amministrative. L’intervento si è svolto in collaborazione tra diverse forze di polizia e ha coinvolto anche i controlli delle autorizzazioni e delle licenze dell’esercizio. Non sono stati registrati incidenti o situazioni di pericolo, e le attività di verifica sono proseguite nelle ore successive.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta delle forze dell’ordine a Mascalucia. Controlli a tappeto in un’attività commerciale del territorio etneo da parte dei carabinieri della Mascalucia, supportati dal NAS di Catania, dal NIL di Catania, dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e dalla Guardia di Finanza. Nel corso dell’ispezione è stato identificato il titolare dell’esercizio, un uomo di 52 anni residente a Gravina di Catania. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle normative su igiene, sicurezza, lavoro e obblighi fiscali, facendo emergere numerose irregolarità. Carenze igieniche e alimenti sequestrati. Gli... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli in un’attività commerciale a Mascalucia: sequestri e sanzioni dopo l’ispezione

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