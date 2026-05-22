Contrasto al bullismo Una lezione a scuola | Cosa dovete fare

In una scuola è stata organizzata una lezione dedicata al contrasto del bullismo, con l’obiettivo di aiutare studenti e insegnanti a riconoscere i comportamenti dei bulli. La sessione ha illustrato come individuare i segnali di prevaricazione e di violenza, sia fisica che psicologica, e ha fornito indicazioni sulle azioni da intraprendere ai primi segnali di problemi. Sono stati presentati esempi pratici e consigli utili per affrontare situazioni di prevaricazione tra i giovani.

I comportamenti dei bulli, come riconoscerli e soprattutto i comportamenti da mettere in atto ai primi segnali di essere preso di mira come oggetto della prevaricazione o della violenza, sia fisica che psicologica. Se ne è parlato all’Istituto Comprensivo Raffaello di Pistoia. Un incontro con le seconde classi della secondaria dell’Istituto che avevano partecipato al concorso indetto dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Pistoia: un concorso molto condiviso i cui elaborati sono stati raccolti in un volumetto donato ai ragazzi e alle ragazze della scuola. L’incontro si è svolto nell’aula magna dove esperti ed operatori hanno intrattenuto i ragazzi per farli riflettere su un fenomeno sempre più diffuso fra i giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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