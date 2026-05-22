Contest Alceo Moretti | per l’edizione 2026 trionfa il progetto Polloncini Fileni
La 14ª edizione del Contest Alceo Moretti si è conclusa con la premiazione del progetto “Polloncini Fileni – Dai colore alla tua pausa”. La competizione, dedicata a studenti del corso di Strategie per i Mercati Internazionali presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, è stata organizzata dall’università. Il progetto vincitore è risultato essere quello di “Polloncini Fileni”, che si è distinto tra le varie proposte presentate dai partecipanti. La decisione è stata comunicata durante un evento dedicato alla conclusione della competizione.
È “Polloncini Fileni – Dai colore alla tua pausa” il progetto vincitore della 14ª edizione del Contest Alceo Moretti, la competizione di comunicazione organizzata all’interno del corso di Strategie per i Mercati Internazionali della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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