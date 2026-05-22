Conte tra Nazionale e Juventus | due piste per il futuro

Antonio Conte potrebbe prossimo futuro approdare in una nazionale o tornare sulla panchina di una squadra di club di alto livello. Le voci di mercato riguardano due possibili destinazioni: una rappresentativa nazionale e una delle principali squadre di club. Attualmente, non sono state ufficializzate decisioni definitive, ma le trattative sono in corso. La scelta di Conte potrebbe influenzare il panorama calcistico italiano e internazionale nei prossimi mesi. Nessun dettaglio riguardo a tempistiche o accordi è stato ancora comunicato.

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Il futuro di Antonio Conte potrebbe intrecciarsi con due panchine di grande prestigio. Dopo la conclusione dell’esperienza al Napoli, il tecnico salentino resta un profilo molto apprezzato sia dalla Nazionale italiana sia dalla Juventus. Secondo quanto riportato da La Stampa, la Federazione vedrebbe in Conte l’allenatore ideale per rilanciare il progetto azzurro. Esperienza, carisma e capacità di incidere in tempi brevi sono le caratteristiche che renderebbero il suo ritorno in Nazionale una soluzione concreta. Parallelamente, resta aperto anche lo scenario bianconero. In caso di uscita di Luciano Spalletti, la Juventus potrebbe valutare il ritorno di Conte per avviare un nuovo ciclo tecnico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte tra Nazionale e Juventus: due piste per il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CONTE attacca SPALLETTI dopo Juve-Napoli Non può dire una cosa del genere! Sullo stesso argomento Leggi anche: Conte tra Nazionale e Juventus: Napoli in attesa Leggi anche: Conte via da Napoli? In pole il Sarri-bis, poi altre due piste LA STAMPA - Conte tra Nazionale e Juventus, la possibile candidatura per il post Spalletti ift.tt/GcETweb x.com [Sky] Napoli, Sarri ha considerato se Conte lascia. Questa volta Conte sembra davvero determinato, il futuro dell'attuale allenatore sembra destinato o alla nazionale italiana, o a un anno sabbatico reddit Sky, Conte lusingato dalla NazionaleSky Sport: Conte porta il Napoli in ritiro sabato sera prima dell'Udinese. È l'ultima notte insieme e il momento decisivo per la chiamata della FIGC. ilnapolista.it Conte e il futuro in sospeso tra Nazionale e JuventusChi conosce Antonio Conte sa bene che lui senza campo e senza pallone non sa sta stare. E allora fa un po’ strano immaginarlo tutta l’estate con il costumino a fiorellini ... ilmattino.it