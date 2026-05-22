Conte saluta Napoli

Ieri sera, un ex premier è stato visto all’uscita di un ristorante di sushi a Chiaia, a Napoli. Alcuni tifosi si sono avvicinati per salutarlo e scambiare qualche parola, in un momento in cui circolano varie indiscrezioni sul suo futuro politico. L’evento si è svolto in modo tranquillo, con il politico che ha ringraziato i fan prima di allontanarsi. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo all’incontro o alle conversazioni avvenute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ed è proprio qualche parola quella che Conte ha scambiato anche ieri sera, all’uscita di un noto ristorante di sushi a Chiaia, con alcuni tifosi che — complice il susseguirsi delle indiscrezioni sul suo futuro — hanno voluto salutarlo e ringraziarlo. “Grazie di tutto mister, ci mancherai. Vorremmo che non te ne andassi”, gli hanno detto alcuni sostenitori azzurri. La risposta dell’allenatore leccese è stata diretta e senza giri di parole: “ Mi mancherà molto anche Napoli, ma ho bisogno di una pausa”. Conte-Napoli: l’addio dopo due anni. Una frase che racconta bene il momento e le scorie psicologiche degli ultimi mesi, in una piazza passionale e totalizzante come Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Conte saluta Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Antonio Conte saluta dopo due anni!!!!! Sullo stesso argomento Allegri idea Napoli se Conte saluta: scenario apertoIl futuro della panchina del Napoli resta uno dei temi più delicati in vista della prossima stagione. Leggi anche: Napoli, se Conte saluta c’è un piano B: svelato l’dentikit del successore Conte saluta Napoli, Il Mattino: Ieri ha incontrato il sindaco ManfrediAntonio Conte si avvicina sempre di più all’addio al Napoli. Nella giornata di ieri, secondo Il Mattino, l’allenatore salentino si è recato a Palazzo San Giacomo per salutare il sindaco di Napoli Gaet ... tuttonapoli.net Nuovo articolo su sportivo24 #calcioseriea #calciomercato : Napoli, Conte saluta a fine stagione: De Laurentiis sonda il successore italiano sportivo24.it/notizie/calcio… x.com Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio sarà fatto al Maradona nell'ultima partita. reddit Napoli, Conte saluta il sindaco in Comune: Mi resterà un gran ricordo, questa città è dentro di meUna visita di cortesia, un saluto occasionale che sa tanto però di addio, anche se non è ancora stato ufficializzato, del tecnico azzurro ... napoli.repubblica.it