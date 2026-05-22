Conte | Meloni? Su Israele una giravolta ipocrita

Il leader di un partito politico ha accusato la presidente del consiglio di aver cambiato posizione su Israele in modo ipocrita, aggiungendo che la richiesta di sanzioni contro un ministro israeliano è motivata dal calo di consensi. La critica si basa su un confronto tra le dichiarazioni attuali e quelle passate, evidenziando un cambiamento di atteggiamento che, secondo l’accusatore, sarebbe legato a motivazioni politiche. La polemica si inserisce nel dibattito pubblico sulle relazioni internazionali e sulle posizioni ufficiali del governo.

Quella di Meloni su Israele è una «giravolta ipocrita». Perché la richiesta di sanzioni nei confronti di Itamar Ben-Gvir è figlia del calo di consensi. A dirlo è Giuseppe Conte in un’intervista a Repubblica: «Non c’è nessuna differenza tra la prima spedizione di Flotilla e questa. In entrambi i casi abbiamo l’abbordaggio di navi in acque internazionali, la deportazione di cittadini sulla terraferma israeliana, che si configura come un sequestro di persona, e trattamenti degradanti e inumani». La conclusione è «che il governo, completamente azzoppato dopo il no al referendum sulla giustizia, sta abbracciando la dolorosa prospettiva del calo di consensi». 🔗 Leggi su Open.online

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