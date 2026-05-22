Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del possibile ritorno di Antonio Conte alla guida della Juventus. La notizia ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre i rumors si fanno più concreti. La situazione apre nuove possibilità per la squadra, che sta valutando attentamente il futuro tecnico. La presenza di Conte nel panorama calcistico italiano resta centrale, e il suo eventuale approdo alla Juventus rappresenta un argomento di grande attenzione.

Antonio Conte libero è uno di quei regali che la vita ti offre e sarebbe un delitto non approfittarne. È quel che pensano la stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus. Certamente Giorgio Chiellini e da qualche giorno anche John Elkann. Che ri-portando Conte a casa, finalmente riscatterebbe la sua figura di algido e disinteressato padrone. Spalletti ha rinnovato da pochissimo ma il tecnico sa che se non dovesse centrare la qualificazione Champions, avrebbe fallito. E quindi sarebbe pronto a farsi da parte. Non è tipo che si aggrappa a un contratto. Lo fece all’Inter ma lì ci furono ragioni diverse. Nelle città che sanno di calcio, tra Conte e Spalletti non c’è partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte alla Juventus, ora se ne parla apertamente. È l’occasione del riscatto per Elkann

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Clamoroso! Conte torna alla Juve

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