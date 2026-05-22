Contadinner e aperitivo nel borgo | giornata tra agricoltura comunità e confronto
Venerdì 22 maggio, nella villa comunale di Santo Stefano Quisquina, si terrà un evento dedicato alla promozione dell’agricoltura e alla valorizzazione delle comunità locali. L’iniziativa, intitolata “La terra ci appartiene”, prevede incontri partecipativi, attività condivise e momenti di ascolto tra i presenti. La giornata, intesa come un momento di confronto tra agricoltori, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, mira a favorire il dialogo sui temi dello sviluppo dei territori interni.
Venerdì 22 maggio la villa comunale di Santo Stefano Quisquina ospiterà “La terra ci appartiene”, iniziativa dedicata al confronto tra comunità, agricoltura e sviluppo dei territori interni attraverso incontri partecipativi, momenti di ascolto e attività condivise.L’evento prenderà il via alle 18. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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