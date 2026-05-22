Contadinner e aperitivo nel borgo | giornata tra agricoltura comunità e confronto

Venerdì 22 maggio, nella villa comunale di Santo Stefano Quisquina, si terrà un evento dedicato alla promozione dell’agricoltura e alla valorizzazione delle comunità locali. L’iniziativa, intitolata “La terra ci appartiene”, prevede incontri partecipativi, attività condivise e momenti di ascolto tra i presenti. La giornata, intesa come un momento di confronto tra agricoltori, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, mira a favorire il dialogo sui temi dello sviluppo dei territori interni.

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