Consorzio Agrario FVGS | il trentacinquenne Zolin guida il futuro

Un imprenditore di 35 anni è stato nominato alla guida del Consorzio Agrario FVGS. Si tratta di un passaggio importante per l’organizzazione, che coinvolge anche il settore zootecnico. La sua nomina ha suscitato interesse tra gli operatori locali, in particolare riguardo alle possibili ripercussioni sulla competitività delle aziende agricole della regione. La scelta del nuovo vertice rappresenta un momento di svolta per il consorzio, che si occupa di gestione e sviluppo nel settore agricolo e zootecnico.

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? Domande chiave Chi è l'imprenditore che unisce zootecnia e gestione del Consorzio? Come influirà il nuovo vertice sulla competitività delle aziende friulane? Perché la combinazione tra Zolin e Pistoni garantisce stabilità al settore? Quali innovazioni tecnologiche porterà il nuovo presidente nelle campagne pordenesi??? In Breve Pier Giovanni Pistoni viene confermato vicepresidente dopo oltre vent'anni di incarico. Zolin gestisce 140 ettari di cereali e 8 mila suini per DOP. L'im . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Consorzio Agrario FVGS: il trentacinquenne Zolin guida il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A 35 anni alla guida del Consorzio Agrario: chi è il nuovo presidente Consorzio Agrario di Parma, fatturato +10.7%12 mesi di attività proficua sul mercato consentono oggi al Consorzio Agrario di Parma - nel giorno dell’approvazione all’unanimità del bilancio 2025... Matteo Zolin nominato presidente del Consorzio Agrario FvgPORDENONE – Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia ha nominato Matteo Zolin nuovo presidente dell’ente. La decisione segna un passaggio significativo all’inseg ... pordenoneoggi.it A 35 anni alla guida del Consorzio Agrario: chi è il nuovo presidenteIl Consiglio di amministrazione ha scelto Matteo Zolin, imprenditore agricolo di Maniago e presidente di Coldiretti Pordenone. Al suo fianco confermato Pier Giovanni Pistoni come vicepresidente ... udinetoday.it