Consigli indisponibili probabili | la guida per fare la formazione al fanta nella 38ª giornata
Nell'ultima giornata del campionato 2025-26, si presenta un quadro complesso per chi gestisce la formazione nel Fantacampionato. Le indicazioni sulla disponibilità dei giocatori sono poche, con molte assenze confermate e alcune probabili, rendendo più difficile la scelta dei titolari. La giornata si prospetta con alcune sorprese e variazioni rispetto alle previsioni iniziali, mentre i consigli per la formazione sono frequenti ma soggetti a cambiamenti dell’ultimo minuto. La gestione delle rose richiede attenzione e aggiornamenti continui fino al fischio finale.
La 38ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta e si chiuderà domenica 24 con protagoniste le sfide della lotta Champions e della lotta salvezza. Per questo turno, dunque, i fantallenatori hanno qualche ora a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione al Fantacampionato Gazzetta. Dagli indisponibili ai consigli ruolo per ruolo, passando per le probabili formazioni: ecco la guida completa per evitare scelte sbagliate che potrebbero incidere negativamente sul risultato finale. Per evitare errori al fantacalcio, ecco la guida completa per schierare al meglio la formazione nella 38ª giornata: Gli indisponibili: tutti i calciatori che non potranno prendere parte alla 38ª giornata di Serie A per infortunio o squalifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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