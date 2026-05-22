Nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo si sono verificati nuovi episodi di tensione legati all’emergenza Ebola. La folla ha incendiato un centro di cura dopo che le autorità avevano vietato di recuperare un corpo. La situazione resta complicata, con scontri tra cittadini e personale sanitario che cerca di contenere il contagio. La diffusione del virus continua a preoccupare, mentre le reazioni della popolazione alimentano il caos nella regione.

Nuova esplosione di tensione nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, dove l’emergenza Ebola continua ad aggravarsi tra paura, rabbia e scontri con le autorità sanitarie. Nelle ultime ore un centro di cura situato a Rwampara è stato incendiato da alcuni residenti dopo che era stato impedito loro di recuperare il corpo di un uomo del posto, sospettato di essere morto a causa del virus. Secondo quanto riferito da testimoni all’agenzia Associated Press, un gruppo di giovani avrebbe cercato di portare via il corpo dell’amico per organizzare il funerale secondo le tradizioni locali. La situazione sarebbe rapidamente degenerata nonostante l’intervento della polizia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Congo nel caos per Ebola: centro di cura incendiato dalla folla dopo il divieto di recuperare un corpo

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