In Congo, alcuni familiari hanno dato fuoco a un ospedale, sostenendo che il paziente deceduto non fosse affetto da Ebola. La vicenda si inserisce nel quadro di una crisi sanitaria che coinvolge anche l’Uganda, dove l’epidemia di Ebola sta provocando reazioni di paura tra la popolazione. La notizia si aggiunge alle tensioni e alle tensioni sociali legate alla diffusione del virus, che ha portato anche a misure di sicurezza rafforzate nelle aree colpite.

L’ epidemia di Ebola che sta colpendo il Congo e l’Uganda non genera solo forte preoccupazione tra gli abitanti. Le condizioni di forte stress cui è sottoposta la popolazione, tra isolamento e timore di essere contagiati, sta avendo un impatto significativo non trascurabile. È giunta notizia che una famiglia ha volontariamente incendiato un ospedale da campo dedicato alla cura dei malati di Ebola perché il personale sanitario si è rifiutato di consegnare la salma di un ragazzo. Un atto di ribellione fine a se stesso e altresì rischioso. Ospedale incendiato in Congo, secondo i familiari il ragazzo deceduto non era malato di Ebola. La scelta del personale sanitario di non consegnare la salma per una degna sepoltura, è bene ricordarlo, è unicamente legata alla sicurezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Congo, familiari infuriati incendiano un ospedale. Secondo i genitori il defunto non era malato di Ebola

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