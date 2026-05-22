Congiunzione astrale con Nespoli Da astronauta a relatore nella Rsa
Domani alle 17 si svolge alla Rsa Guerreschi l’evento intitolato “Congiunzione astrale”, che vedrà la partecipazione di un astronauta come relatore. L’iniziativa si svolge in un contesto pubblico e si propone di offrire un momento di confronto e approfondimento su temi legati all’astronomia e all’esperienza spaziale. L’incontro è aperto al pubblico e si terrà presso la struttura di via Guerreschi. Non sono previste altre attività collaterali o interventi di altre figure.
Si intitola “Congiunzione astrale“ l’incontro pubblico che si tiene domani alle 17 alla Rsa Guerreschi. Ospite e relatore Paolo Nespoli, astronauta, ingegnere e ufficiale della riserva dell’Esercito. Ad ascoltarlo, oltre agli anziani ospiti, ai loro familiari, al personale e a tanti comuni cittadini ci saranno anche gli alunni del Comprensivo di Sergnano. Dopo la carriera militare e la laurea in Ingegneria meccanica, nel 1991 Nespoli è stato assunto dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e il 23 ottobre 2007 è partito con lo Space Shuttle Discovery in qualità di specialista della missione Esperia, dove si è occupato del coordinamento delle... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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