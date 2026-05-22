Domani alle 17 si svolge alla Rsa Guerreschi l’evento intitolato “Congiunzione astrale”, che vedrà la partecipazione di un astronauta come relatore. L’iniziativa si svolge in un contesto pubblico e si propone di offrire un momento di confronto e approfondimento su temi legati all’astronomia e all’esperienza spaziale. L’incontro è aperto al pubblico e si terrà presso la struttura di via Guerreschi. Non sono previste altre attività collaterali o interventi di altre figure.

Si intitola “Congiunzione astrale“ l’incontro pubblico che si tiene domani alle 17 alla Rsa Guerreschi. Ospite e relatore Paolo Nespoli, astronauta, ingegnere e ufficiale della riserva dell’Esercito. Ad ascoltarlo, oltre agli anziani ospiti, ai loro familiari, al personale e a tanti comuni cittadini ci saranno anche gli alunni del Comprensivo di Sergnano. Dopo la carriera militare e la laurea in Ingegneria meccanica, nel 1991 Nespoli è stato assunto dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e il 23 ottobre 2007 è partito con lo Space Shuttle Discovery in qualità di specialista della missione Esperia, dove si è occupato del coordinamento delle... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Congiunzione astrale con Nespoli. Da astronauta a relatore nella Rsa

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