Confcommercio ha rivolto un appello ai candidati alle prossime elezioni, chiedendo interventi concreti per migliorare il centro storico. L’associazione sottolinea la necessità di sviluppare strategie che aumentino l’attrattiva e migliorino l’accessibilità delle vie principali e delle attività di vicinato. L’obiettivo dichiarato è rendere più vivibile e attraente il centro cittadino, con interventi mirati a potenziare la qualità urbana e favorire la riqualificazione delle aree più centrali della città.

Servono scelte concrete per restituire attrattività, accessibilità e qualità urbana alla città, a partire dal centro cittadino e dalle attività di vicinato. Questo il messaggio forte lanciato alla futura amministrazione dagli imprenditori del terziario durante gli incontri che, in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, Confcommercio Firenze-Arezzo ha organizzato, nei giorni scorsi, con i cinque candidati sindaco sestesi. Tra i temi più sentiti, sicuramente, la necessità di garantire una mobilità urbana sostenibile ma compatibile con la vita economica del centro. Gli imprenditori chiedono una gestione dei cantieri più coordinata e tempi certi per le opere pubbliche, a partire dagli interventi sul ponte di piazza del Mercato e dai lavori collegati alla tramvia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confcommercio vuole attenzione sul centro storico. L’appello ai candidati: "Serve maggiore attrattiva"

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