Confcommercio vuole attenzione sul centro storico L’appello ai candidati | Serve maggiore attrattiva
Confcommercio ha rivolto un appello ai candidati alle prossime elezioni, chiedendo interventi concreti per migliorare il centro storico. L’associazione sottolinea la necessità di sviluppare strategie che aumentino l’attrattiva e migliorino l’accessibilità delle vie principali e delle attività di vicinato. L’obiettivo dichiarato è rendere più vivibile e attraente il centro cittadino, con interventi mirati a potenziare la qualità urbana e favorire la riqualificazione delle aree più centrali della città.
Servono scelte concrete per restituire attrattività, accessibilità e qualità urbana alla città, a partire dal centro cittadino e dalle attività di vicinato. Questo il messaggio forte lanciato alla futura amministrazione dagli imprenditori del terziario durante gli incontri che, in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, Confcommercio Firenze-Arezzo ha organizzato, nei giorni scorsi, con i cinque candidati sindaco sestesi. Tra i temi più sentiti, sicuramente, la necessità di garantire una mobilità urbana sostenibile ma compatibile con la vita economica del centro. Gli imprenditori chiedono una gestione dei cantieri più coordinata e tempi certi per le opere pubbliche, a partire dagli interventi sul ponte di piazza del Mercato e dai lavori collegati alla tramvia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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