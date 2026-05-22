Confcommercio Parma all’Aja | focus su turismo commercio e rilancio dei centri storici
Una delegazione di Confcommercio Parma, guidata dal Presidente e dalla Direttrice, ha partecipato a un incontro presso l’Ambasciata Italiana nei Paesi Bassi a L’Aja. La giornata ha visto confronti dedicati ai settori del turismo, del commercio e delle strategie per il rilancio dei centri storici. Durante l’evento sono state discusse questioni legate alle opportunità di sviluppo e alle sfide in ambito commerciale e turistico, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e altri stakeholder presenti alla riunione.
Una giornata intensa di confronti e partecipazione, quella dell’incontro in Ambasciata Italiana nei Paesi Bassi a L’Aja di una delegazione della Giunta direttiva di Confcommercio Parma guidata dal Presidente Vittorio Dall’Aglio e dalla Direttrice Cristina Mazza.Hanno partecipato il Vice. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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