Condoni edilizi il governo ci riprova | il blitz che potrebbe cambiare le regole
Il governo sta valutando di riproporre un intervento che, pur non avendo un nome ufficiale, si avvicina molto a un condono edilizio. La proposta prevede emendamenti presentati da partiti di maggioranza alla riforma del Codice dell'edilizia, che potrebbero riaprire le possibilità di regolarizzazione per pratiche edilizie respinte o immobili situati in aree soggette a vincoli. Si tratta di una misura che potrebbe consentire il recupero di edifici e pratiche già considerate chiuse o irregolari.
Non si chiama nuovo condono. Almeno, non formalmente. Ma il risultato potrebbe essere molto simile: dentro la riforma del Codice dell'edilizia emendamenti di Forza Italia e Lega potrebbero riaprire il condono del 2003 anche per pratiche respinte o immobili in aree vincolate, ma anche recuperare. 🔗 Leggi su Today.it
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