Condoni edilizi il governo ci riprova | il blitz che potrebbe cambiare le regole

Il governo sta valutando di riproporre un intervento che, pur non avendo un nome ufficiale, si avvicina molto a un condono edilizio. La proposta prevede emendamenti presentati da partiti di maggioranza alla riforma del Codice dell'edilizia, che potrebbero riaprire le possibilità di regolarizzazione per pratiche edilizie respinte o immobili situati in aree soggette a vincoli. Si tratta di una misura che potrebbe consentire il recupero di edifici e pratiche già considerate chiuse o irregolari.

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