Condoni edilizi il governo ci riprova | il blitz che potrebbe cambiare le regole

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo sta valutando di riproporre un intervento che, pur non avendo un nome ufficiale, si avvicina molto a un condono edilizio. La proposta prevede emendamenti presentati da partiti di maggioranza alla riforma del Codice dell'edilizia, che potrebbero riaprire le possibilità di regolarizzazione per pratiche edilizie respinte o immobili situati in aree soggette a vincoli. Si tratta di una misura che potrebbe consentire il recupero di edifici e pratiche già considerate chiuse o irregolari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non si chiama nuovo condono. Almeno, non formalmente. Ma il risultato potrebbe essere molto simile: dentro la riforma del Codice dell'edilizia emendamenti di Forza Italia e Lega potrebbero riaprire il condono del 2003 anche per pratiche respinte o immobili in aree vincolate, ma anche recuperare. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Rare Beauty potrebbe cambiare le regole della base: il nuovo fondotinta matte che (finalmente) funziona davveroQuando Rare Beauty lancia qualcosa, sappiamo già che finirà dritto nei GRWM di TikTok nel giro di 0.

Avellino, condoni edilizi falsi: ordinanza di demolizione e archivi sequestratiAd Avellino il Comune ha emesso una nuova ordinanza di demolizione nell'ambito dell'inchiesta della Procura sui condoni edilizi illegittimi.

condoni edilizi il governoCondoni edilizi, il governo ci riprova: il blitz che potrebbe cambiare le regoleChiamatela semplificazione, riordino normativo o nuovo Codice dell'edilizia. La sostanza, però, rischia di essere un'altra, molto più simile a una parola che la politica fatica a pronunciare a voce ... today.it

Urbanistica, a Roma condoni più veloci. Ecco come cambia il regolamentoPratiche di condono edilizio più semplici, quindi veloci. Il regolamento sulle procedure di condono è stato modificato, grazie al voto dell'assemblea capitolina che ha approvato una proposta della ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web