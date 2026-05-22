Concorso docenti PNRR3 | pubblicate le graduatorie ecco come agire

Sono state pubblicate le graduatorie del concorso docenti finanziato dal PNRR3. Gli interessati possono verificare lo stato delle proprie posizioni attraverso i portali ufficiali dedicati. Per evitare l'esclusione, è importante controllare la validità delle certificazioni presentate durante la procedura. I termini per presentare eventuali istanze o chiarimenti sono indicati nelle comunicazioni ufficiali e devono essere rispettati rigorosamente per poter intervenire sulla propria posizione.

? Domande chiave Come verificare la validità delle certificazioni per evitare l'esclusione?. Quali sono i termini per presentare istanze sui portali ufficiali?. Come vengono calcolate le quote di riserva per i candidati?. Chi ha diritto all'assunzione in ruolo oltre i tre anni?.? In Breve Decreti DDG 29392025 e 29382025 definiscono le liste per secondaria, infanzia e primaria.. Quote di riserva per disabili e servizio civile limitate al 50% dei posti.. Riserva del 30% per candidati idonei valida per un periodo di tre anni.. Riferimenti normativi legge 681999, D.lgs 662010 e decretolegge 442023 per le categorie protette..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Concorso Docenti PNRR3: risposte ai quesiti

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