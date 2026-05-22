Concessioni di Pagliari in tribunale

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In tribunale si apre una disputa legale riguardante le concessioni di Pagliari. La controversia riguarda un'area demaniale che include una scaforimessa con 56 ormeggi destinati a unità da diporto, oltre a spazi coperti e scoperti destinati al rimessaggio. La causa vede coinvolta la società 'F.lli Majoli', concessionario uscente dell’area, rappresentata da Angelo Majoli. La questione si concentra sulla gestione e i diritti relativi alle concessioni di questa zona portuale.

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Sugli ormeggi di Pagliari si profila una battaglia legale. A promuoverla, la ’ F.lli Majoli ’ di Angelo Majoli (nella foto), concessionario uscente dell’area demaniale composta da una scaforimessa con 56 ormeggi per unità da diporto nonchè aree coperte e scoperte a uso rimessaggio. Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale è stato depositato lo scorso 18 maggio, e mette nel mirino l’avviso pubblico con cui l’ Autorità di sviluppo portuale del Mar Ligure orientale ha avviato l’iter per una nuova assegnazione delle aree. Un atto dovuto – la direttiva europea Bolkestein obbliga ad assegnare tramite gara le zone demaniali –, arrivato al... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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