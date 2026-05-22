Concerto di beneficenza Isav | omaggio a Lucio Battisti

Domenica 28 giugno alle nove di sera, l’arena del porto turistico di Pescara si riempirà di note grazie a un concerto di beneficenza dedicato a Lucio Battisti. L’evento, organizzato per sostenere cause sociali, vede sul palco artisti che interpreteranno alcuni dei brani più celebri del cantautore. L’ingresso è libero e aperto al pubblico, con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti di solidarietà. La serata promette di combinare musica e impegno sociale in un’atmosfera di condivisione.

Domenica 28 giugno alle ore 21, l’arena del porto turistico di Pescara ospiterà il concerto di beneficenza, una serata speciale dedicata alla musica di Lucio Battisti e alla solidarietà.L'evento è organizzato dall’Associazione Isav – Io Sono Ancora Vivo e da Radio Isav, con l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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