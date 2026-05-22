Conceicao guida l’Al?Ittihad ai playoff | cresce l’interesse di club e Nazionali

Da calcionews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore portoghese, recentemente alla guida di una squadra araba, sta portando il club ai playoff, attirando l’attenzione di diversi club europei e delle rappresentative nazionali. La sua gestione ha portato a miglioramenti nelle prestazioni della squadra, che si prepara ora alla fase successiva della competizione. La sua presenza sulla panchina ha generato interesse tra gli addetti ai lavori e gli osservatori, che seguono con attenzione le mosse del team e le sue prospettive future.

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Al?Ittihad, Conceicao verso i playoff: il tecnico portoghese ex Milan piace a mezza Europa. Cosa sta succedendo e le ultimissime. Dopo sei mesi complicati al Milan nella scorsa stagione, Sergio Conceição ha voltato pagina iniziando la sua avventura all’ Al?Ittihad. Un contesto nuovo, non privo di ostacoli, ma che il tecnico portoghese è riuscito comunque a trasformare in un percorso di crescita. Con la chiusura della Saudi Pro League, infatti, Conceição ha trascinato il club giallonero fino alla qualificazione ai playoff di AFC Champions League, centrando l’obiettivo nonostante le difficoltà. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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