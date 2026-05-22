Comunità in festa | parrocchia di Carrara San Giorgio

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna anche quest’anno la sagra parrocchiale "Comunità in Festa" a Due Carrare, dal 22 maggio al 2 giugno 2026 nelle aree della parrocchia di Carrara San Giorgio. Tutte le sere dalle ore 19:00 STAND GASTRONOMICO con consumazione in loco o per asporto. SPETTACOLI di musica, ballo, intrattenimenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Le campane di Calolziocorte (LC) - Concerto manuale

Video Le campane di Calolziocorte (LC) - Concerto manuale

Sullo stesso argomento

Comunità in festa alla Parrocchia di San Leopoldo di Ponte San NicolòTorna “Comunità in festa” alla Parrocchia di San Leopoldo di Ponte San Nicolò con dieci giorni di appuntamenti tra musica dal vivo, animazione per...

Parete, parrocchia San Pietro Apostolo: restaurate e restituite alla comunità due tele di Marchione“Annunciazione” e “Sacra Famiglia”, due dipinti del settecento firmati dal pittore aversano Onofrio Marchione sono stati restaurati e restituiti alla...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web