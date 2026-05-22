Comunità in festa | parrocchia di Carrara San Giorgio

Torna anche quest’anno la sagra parrocchiale "Comunità in Festa" a Due Carrare, dal 22 maggio al 2 giugno 2026 nelle aree della parrocchia di Carrara San Giorgio. Tutte le sere dalle ore 19:00 STAND GASTRONOMICO con consumazione in loco o per asporto. SPETTACOLI di musica, ballo, intrattenimenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Le campane di Calolziocorte (LC) - Concerto manuale

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