Comunicato Stampa | Morte di Carlo Petrini

È arrivata la notizia della scomparsa di Carlo Petrini, conosciuto come Carlin. La sua morte ha colpito molte persone che lo conoscevano da vicino o avevano seguito le sue attività. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra amici e colleghi. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause della morte o sui funerali. La sua scomparsa segna la perdita di una figura nota nel suo ambito.

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