Comunicato Stampa | Morte di Carlo Petrini

Da iltempo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata la notizia della scomparsa di Carlo Petrini, conosciuto come Carlin. La sua morte ha colpito molte persone che lo conoscevano da vicino o avevano seguito le sue attività. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra amici e colleghi. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause della morte o sui funerali. La sua scomparsa segna la perdita di una figura nota nel suo ambito.

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“È una notizia che non avrei mai voluto leggere. Carlo Petrini, per tutti Carlin, non è stato soltanto il fondatore di Slow Food: è stato una delle grandi coscienze civili del nostro Paese, un uomo capace di cambiare il modo in cui guardiamo al cibo, alla terra, ai prodotti, ai territori e alle comunità che li custodiscono”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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