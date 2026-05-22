Comune di Perugia in lutto è morto Massimiliano Vita

Perugia piange la scomparsa di Massimiliano Vita, funzionario amministrativo del Comune di Perugia. Dal 2007, aveva lavorato nell’unità Manutenzione Cimiteri. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal Comune, che ha espresso cordoglio per la perdita. La morte di Vita lascia un vuoto tra i colleghi e le persone che avevano modo di conoscerlo nel corso degli anni di servizio. La data e le modalità del funerale non sono state ancora rese note.

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Perugia in lutto. Il Comune annuncia la morte di Massimiliano Vita, funzionario amministrativo del Comune di Perugia in servizio dal 2007 nell'unità ManutenzioneCimiteri.“Uomo istrionico, appassionato della vita e del proprio lavoro, Massimiliano ha rappresentato in questi anni una presenza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Provincia di Perugia in lutto, è morto Utilio NasiniLa provincia di Perugia e il mondo dei professionisti perugini sono in lutto per la scomparsa di Utilio Nasini, ingegnere dell'ente ma soprattutto... Leggi anche: Perugia in lutto, è morto Nazzareno Ramoni A Perugia la giornata conclusiva del progetto di didattica 'Incanto riciclus'. Promosso da Gesenu in collaborazione con il Comune e rivolto alle scuole del territorio x.com Perugia, in estate nuovo bando per adottare altre rotatorieIl Comune di Perugia pubblicherà entro agosto un nuovo bando per affidare a privati la gestione e la manutenzione delle rotatorie cittadine, comprese le cinque in fase di realizzazione nell’ambito dei ... umbria24.it Il Comune di Perugia al Centro Anziani e Bambini insieme di UnicoopUnicoop ha ospitato una delegazione del Comune di Perugia al Centro Anziani e Bambini insieme sul Pubblico Passeggio a Piacenza, centro intergenerazionale ... piacenzasera.it