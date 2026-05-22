Comune di Pellezzano Morra conferisce la delega alle food policy a Rago

L’intesa sottoscritta domenica scorsa a Castellammare di Stabia tra ANCI Campania e Mercato della Terra “Slow Food” ha dato il via libera ad una strategia di promozione territoriale che punta a sostenere una nuova visione delle Politiche Locali del Cibo, fondata sui principi del diritto al cibo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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