Comunali di Reggio Calabria quello che serve davvero alla città è andare a votare

Da reggiotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica prossima a Reggio Calabria si terranno le elezioni comunali, un appuntamento che coinvolge la città e i suoi cittadini. Tuttavia, i dati sulla partecipazione al voto negli ultimi anni sono diminuiti, con una quota significativa di elettori che preferisce non recarsi alle urne. La scarsa affluenza alle urne rappresenta un fenomeno consolidato, che si ripete in modo costante e che ha ormai assunto i connotati di una prassi consolidata tra la popolazione locale.

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Domenica a Reggio Calabria si vota, ma forse sarebbe più esatto dire: “Chi vota”? Le urne disertate non sono ormai più l'ombra di uno spettro che preoccupa, ma un male endemico a cui i cittadini sembrano anestetizzati. O, all'estremo opposto, rappresentano un vessillo ribelle, la rivendicazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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