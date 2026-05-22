Comunali di Reggio Calabria quello che serve davvero alla città è andare a votare

Domenica prossima a Reggio Calabria si terranno le elezioni comunali, un appuntamento che coinvolge la città e i suoi cittadini. Tuttavia, i dati sulla partecipazione al voto negli ultimi anni sono diminuiti, con una quota significativa di elettori che preferisce non recarsi alle urne. La scarsa affluenza alle urne rappresenta un fenomeno consolidato, che si ripete in modo costante e che ha ormai assunto i connotati di una prassi consolidata tra la popolazione locale.

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