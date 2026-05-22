Comprare gioiellerie a Roma per far sparire il denaro sporco Il metodo per ripulire i soldi della droga
Una rete di individui avrebbe utilizzato negozi di compro oro in diverse zone della città come canali per riciclare denaro proveniente da attività illecite, in particolare dal traffico di droga. Le indagini hanno rilevato che alcuni esercizi commerciali funzionavano come coperture, consentendo ai responsabili di far sparire grandi somme di denaro attraverso operazioni di acquisto e vendita di gioielli. La polizia ha eseguito perquisizioni e sequestri in più punti, identificando diversi soggetti coinvolti nelle attività illecite.
Mentre il sole tramonta sui palazzi di Conca d'Oro, un anonimo negozio di compro oro in via Pantelleria smette di essere un'attività commerciale per trasformarsi in una lavatrice industriale di denaro sporco. Qui, tra bilancini di precisione e vetrine blindate, il giallo del metallo prezioso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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